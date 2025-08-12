Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağım yer" dediği ili açıkladı

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından en çok konuşulan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yıl vererek Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağı şehri açıkladı.

Depremle ilgili olarak Show Haber muhabirinin sorularını yanıtlayan Üşümezsoy dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Simav'daki depremlerden dolayı oluşan hikayeyi ortaya koymuştum"

Prof. Dr.Üşümezsoy, "Kırılmayan kesim Sındırgı'ydı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor. Zaten başından beri söylediğim nokta. Ben burada Simav'daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum" dedi.

Manisa'yı işaret etti

Muhabirin "Korkulacak fay var mı?" sorusuna da yanıt veren Üşümezsoy Manisa'yı işaret etti. Üşümezsoy, "Manisa üzerinde Sipil Dağı'nın kuzey kenarında olan bir fay var ama tehlikeli mi değil mi bilemem" şeklinde konuştu.

"En rahat uyuyacağım şehir: İstanbul"

Prof. Dr. Üşümezsoy, beklenen İstanbul depremi için ise "Bunu belki bin defa söyledim artık yoruldum o konuda. İstanbul'da kırılacak fay yok" derken, Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin de İstanbul olduğunu söyledi.

"100 yıl kırılmaz görünüyor"

Üşümezsoy İstanbul'da olası büyük bir deprem için de, "Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.