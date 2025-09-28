Prof. Dr. Şener Üşümezsoy o bölgeyi uyarmıştı: Kütahya Simav'da deprem

AFAD’ın aktardığına göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12:59’da 5.4 büyüklüğünde, 8.46 km derinliğinde bir deprem meydan geldi.

İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Kütahya, Balıkesir ve birçok ilde hissedilen deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremlerin sürdüğü günlerde bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, asıl büyük depremin Kütahya’da beklendiğini belirterek bölgeye dikkat çekmişti.

Üşümezsoy bir ay önce katıldığı bir programda, "Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Orada 6.5'lik deprem potansiyeli var" demişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı ilk açıklamada, "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı.