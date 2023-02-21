Prof. Dr. Şengör, olası İstanbul depreminde ilçe ilçe riskleri anlattı

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Kafa TV YouTube kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın olası İstanbul depremine ilişkin sorularını yanıtladı.

Beklenen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Celal Şengör, "Sanki doğuya doğru genişleyecekmiş gibi gözüküyor. O zaman Silivri'den İzmit'e kırar diye düşündük, bu 7.2'lik bir deprem üretiyor. Fakat bu demek değildir ki bu deprem onla kalır. Hemen arkasından Silivri'den Tekirdağ'a kadar olan kısmı da kırabilir. 1766'da böyle olmuş. 7.2 ve 7.2, fayların uzunlukları. Arka arkaya iki tane olabilir. Tek nefeste kırılırsa 7.6-7.8 olabilir."

"Tsunami ihtimali var mı?" sorusuna, "Var. 5-8 metre arasında bir tsunami olabilir. Eğer bir yer kayması olursa Marmara'nın dibinde."

Şengör, ayrıca ilçelerin depremden nasıl etkileneceğini de anlattı.

"Yeşilköy yıkılacak mı? sorusuna Şengör, "Evet, Yeşilköy'de şiddet 9'a çıkıyor. Büyüklük değil, şiddet. Tuzla'da şiddet 9'a çıkıyor. Buralarda harp okullarının taşınması lazım. Yeşilköy'ün zemini çok sakat. Bakırköy formasyonu vardır, tam bir felaket" ifadelerini kullandı.

Şengör, şöyle devam etti:

"Adalar'ın altı sağlamdır ama evinizi nasıl yaptığınıza bağlı, burnunuzun dibinde çünkü fay. Adalar'da yaşayanların dikkat etmesi lazım, evlerini kontrol ettirmeleri gerekiyor.

Avcılar'da bir kil tabakası var, semt o kil tabakasının üstünde kayıyor. Avcılar zaten sürekli denize doğru kayıyor.

Fatih, Suriçi -Suriçi'nin altı neojendir, içinde Bakırköy formasyonunun olduğu yerler varsa oralar sakattır. Suriçi, Avcılar'a nazaran çok daha iyi durumda.

Bakırköy, Florya, Zeytinburnu felaket.

Kemerburgaz altı kum olduğu için tehlikeli, buna Kilyos'u da ilave edebiliriz.

Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Avcılar kadar tehlikeli, Silivri tehlikeli, Çatalca içerilerdeysen o kadar tehlikeli değil, ne kadar içeride olduğuna bağlı.

Büyükçekmece sakat, Esenyurt eğer Küçükçekmece gölünün kuzeyindeysen nispeten daha iyi.

Bağcılar'ın yüksek yerleri Avcılar gibidir, sakattır.

Arnavutköy kuzeyde kalıyor, altı kum olan yerleri yaramaz.

Bahçelievler pek sağlam değil.

Beylikdüzü'nün altı neosen kalkerleridir, kireçtaşından oluşur sağlam bir kayadır, ama binaların nasıl yapıldığına bağlıdır.

Kemerburgaz'ın oralar altı kumsa çok sakat. Ben size şartları söyleyim; altı kum olan yerler sakat.

Pendik, Suadiye tehlikeli.

Beşiktaş'a garanti veremem, çünkü çok dolgu var orada."

Depreme en dayanıklı bölgeler arasında Kadıköy'ün semtlerinin de olduğu hatırlatılan Şengör, "Katılmıyorum daha kuzeye çıkmak lazım" diye yanıt verdi. Şengör, "Kadıköy, Fenerbahçe, Kartal, Maltepe hepsi güneyde kalıyor faya çok yakın" dedi.

Zemini sağlam ilçeler

Beykoz, Anadolu Hisarı, Bebek, Ataşehir, Şişli, Nişantaşı, Ümraniye ve Beyoğlu'nun zeminlerinin de sağlam olduğunu kaydeden Şengör, buradaki tehlikelerin binaların sağlam olmayışından kaynaklanacanı vurguladı.