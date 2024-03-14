Prof. Dr. Şerif Barış'tan tüm bölgeyi etkileyecek uyarı: 2 fay kırılırsa 7,7'lik deprem olur

Bursa'da daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı keşfedilmesinin ardından deprem tehlikesine yönelik uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Bursa'da birçok kırılmamış fay hattının bulunduğuna dikkat çekerek potansiyel tehlikeyi açıkladı.

Barış'ın uyarıları şöyle:

* Bursa'nın içerisinde kırılmamış birçok fay var. İşte bu faylar potansiyel tehlike. İznik-Mekece fayı kırılırsa 7,2. Gemlik fayı 6,9. Bu ikisi birden kırılırsa 7,7. 2021 yılının sonlarında Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin ortak bir projesinde yapılan çalışmasında, yeni bir fay bulundu. Yeni bir çocuğumuz oldu. Medyada da oldukça dikkat çekti. Bursa'nın yeni fayına baktığımızda Kayapa fayı burada.

"Tehlike yaratabilecek 7-8 tane fay var"

* Bu fay, Bursa'nın Ovası'nı doğu-batı yönünde kesip, Yenişehir'e kadar giden 2 farklı parçadan oluşan bir fay. Bunun üretebileceği depremler konusunda medyada birçok haber çıktı. Fayları bulmak demek, fayların hemen deprem üreteceği anlamına gelmez. İkincisi, bu fay gömülü fay. Bursa Ovası'nın altında, yeryüzünde izi görülmeyen bir fay. Dolayısıyla bu fayın içini açıp da patolojik olarak herhangi bir numune alıp, bu fayın geçmişte kaç tane deprem ürettiği, bu depremin hangi aralıklarla tekrarlandığı gibi paleosismoloji dediğimiz, geçmiş dönemde olan depremlerin sayılarını inceleyemedik. Çünkü alüvyon tabaka çok kalın olduğu için hendek çalışmasını yapmak kolay bir iş değil. AFAD bir proje önerdi, Türkiye'den hiçbir jeolog, bu projeye başvurmadı. Çünkü çok zor bir iş. Dolayısıyla bu analizi yapmadan bu fayla 'Mahvolacaksınız, yıkılacaksınız, öleceksiniz' demek için elimizde yeterli done yok. Bu fay belki 5 bin yıl, belki 7 bin yıl, belki 10 bin yılda bir deprem üretiyor. Ama bizim bildiğimiz şu ki Bursa 1850 ve 2 tane 1855 depremleri olmak üzere 3 depremde hasar gördü. Faylara baktığımızda, Bursa'nın içinde ve etrafında tehlike yaratabilecek 7-8 tane fay var. Bunların 3'ü kırıldıysa, kısa zamanda bunların deprem üretmesi mümkün değildir.