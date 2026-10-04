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Prof. Dr. Sözbilir vatandaşları uyardı: Deprem fırtınası devam edebilir, panik yapmayın

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin, "Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor. Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Prof. Dr. Sözbilir vatandaşları uyardı: Deprem fırtınası devam edebilir, panik yapmayın
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında, 24 dakika içinde orta büyüklükte 3 deprem yaşandığını belirtti.

Bu depremlerin Savrun ve Saimbeyli faylarının arasında olduğuna dikkati çeken Sözbilir, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 Ekinözü depreminden sonra Göksun güneyinden Kozan-Kadirli'ye doğru 5 büyüklüğüne varan yüzlerce deprem oldu. Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor. Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir. Halkın panik yapmaması ve yetkili makamların direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli."

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