Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan 'Tuzla fayı' uyarısı: Deprem üretme zamanı geldi

DEÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen DEÜ Bilim Kafe Sohbetleri etkinliğinde "İzmir ve Deprem" konferansı veren Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'in yapı stokunun yüzde 60'ının depreme dayanıksız olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, İzmir'in kara kısmında 21, Ege Denizi'nde ise 19 fayın bulunduğunu belirterek, Tuzla Fayı'nın 30 Ekim 2020 yılında yaşanan depremden etkilendiğini belirtti.

"Tuzla Fayı'nın deprem üretme zamanı gelmiş"

Sözbilir, fayda çalışma yaptıklarını anlatarak, "Baktık fay 2 bin yıldır kırılmıyor. Son depremi 2 bin yıl önce yapmış. Deprem üretme aralığı var. O da yaklaşık 2 bin yıl. Demek ki Tuzla Fayı'nın deprem üretme zamanı gelmiş. Tuzla Fayı belli bir zamanda deprem üretecek ama Menemen, Güzelhisar, Gülbahçe, Seferihisar, Bergama faylarının da bu sistem içine katılma aşamasına geldikleri görülüyor." dedi.

İzmir için en riskli fayın İzmir Fayı olduğunu kaydeden Sözbilir, "Fay kuzey yönlü olduğu için bütün körfez fayın kucağında duruyor. Çok ciddi anlamda yıkım oluyor. İzmir Fayı'nın yakın zamanda kırılma şansı yok. Son depremi 1688 yılında yapmış, fayın deprem üretme aralığı 1000 yıl." diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye'nin 30'a yakın bölgesinde deprem üretme zamanı gelen fayın bulunduğunu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ise deprem hareketliliğinin sürdüğünü anlattı.

"Bir deprem daha yaşama tehlikesi ve riskimiz var"

Bölgede 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatan Sözbilir, şöyle devam etti:

"Orada Sındırgı Fayı kırılmadı. Onun gerisinde uzağındaki faylar kırıldı. Bu faylar ölü faylar. Sonra ikinci deprem oldu 6,1 büyüklüğünde. Fay güneydoğuya doğru kırılarak devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor, bir deprem daha yaşama tehlikesi ve riskimiz var. Sındırgı'da şu anda belli bir durağanlık var. 1,2 ve 1,3 büyüklüğündeki depremler olmaya devam ediyor ama 3 ve 4 büyüklüğündeki depremler durdu. Bu da iyi bir şey değil aslında. Bir bölgede deprem olurken bir anda deprem aktivitesi duruyorsa o fayın stres biriktirdiği anlamına gelir. Onları ölçmek için uğraşıyoruz."

Sözbilir, İzmir ve çevresi için erken uyarı sistemi geliştirdiklerini, 2 ay içinde fay yakınlarına 12 istasyon kuracaklarını anlatarak, üniversite bünyesindeki deprem araştırma ve uygulama merkezini deprem araştırma ve risk azaltma enstitüsüne dönüştürmek istediklerini sözlerine ekledi.