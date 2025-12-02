Prof. Dr. Taha Parla hayatını kaybetti

Siyasal düşünce tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Taha Parla, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Parla’nın vefat haberi, kurucuları arasında yer aldığı İletişim Yayınları tarafından X hesabı üzerinden paylaşıldı.

İletişim Yayınları, X hesabından şu paylaşımı yaptı;

“Yayınevimizin kurucularından, dostumuz, yazarımız, çevirmenimiz Taha Parla’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri Cumhuriyet tarihine eleştirel yaklaşan literatürün yapı taşları arasındadır… Saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

1945 yılında Ankara’da doğan Parla, 1976-1982 ile 1991-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

1968 yılından beri kendisi gibi akademisyen olan Jale Parla ile evli olan Taha Parla, bir çocuk babasıydı.

Taha Parla kimdir?

1945 doğumlu Parla, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. Columbia Üniversitesi'nde master ve doktorasını yaptıktan sonra, 1976-1982 ve 1991-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Türkiye'de siyasal kültür ve rejim tartışmaları üzerine çok sayıda önemli esere imza atan Parla'nın kitapları arasında Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm, Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmî Kaynakları serisi ve Türkiye'nin Siyasal Rejimi 1980-1989 bulunuyor.