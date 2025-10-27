Prof. Dr. Tüysüz: Deprem Nagazaki’ye atılan atom bombasıyla eşdeğerde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Deprem yaklaşık olarak Nagazaki atom bombasına eşdeğerdir"

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "6.1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık olarak Nagazaki atom bombasına eşdeğerdir. Geçmiş olsun Sındırgı. Hasarlı binalara girmeyelim" ifadelerini kullandı.