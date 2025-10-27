  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Prof. Dr. Tüysüz: Deprem Nagazaki’ye atılan atom bombasıyla eşdeğerde
Takip Et

Prof. Dr. Tüysüz: Deprem Nagazaki’ye atılan atom bombasıyla eşdeğerde

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Tüysüz: Deprem Nagazaki’ye atılan atom bombasıyla eşdeğerde
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Deprem yaklaşık olarak Nagazaki atom bombasına eşdeğerdir"

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "6.1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık olarak Nagazaki atom bombasına eşdeğerdir. Geçmiş olsun Sındırgı. Hasarlı binalara girmeyelim" ifadelerini kullandı. 

Gündem
BTK'dan deprem açıklaması: Operatörlerimizde herhangi bir kesinti olmadı
BTK'dan deprem açıklaması: Operatörlerimizde herhangi bir kesinti olmadı
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: Bu horst parçalanıyor
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: Bu horst parçalanıyor
Now TV canlı yayınında depreme yakalandılar
Now TV canlı yayınında depreme yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Ahmet Ercan saatler önce Sındırgı'yı bu sözlerle uyarmıştı (VİDEO)
Ahmet Ercan saatler önce Sındırgı'yı bu sözlerle uyarmıştı (VİDEO)
Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir depremi açıklaması
Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir depremi açıklaması