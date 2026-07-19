Prof. Dr. Üşenmezsoy'dan Malatya ve Marmara için kritik deprem değerlendirmesi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından gözler yeniden deprem uzmanlarının açıklamalarına çevrildi. CNN TÜRK canlı yayınına katılan ünlü Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, hem Malatya depreminin perde arkasını araladı hem de olası Marmara depremi senaryolarına dair ezber bozan ifadeler kullandı.

Canlı yayında bu sarsıntıyı yorumlayan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin 6 Şubat felaketlerinin ardından bölgede gelişen fay dinamikleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

2020 yılında yaşanan Sivrice depreminin ardından Pütürge çevresindeki stresin tamamen boşalmadığını hatırlatan Üşümezsoy, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Burada bir sürü bunun gibi kırıklar oluyor. Pütürge'nin kuzeyinde çok sayıda küçük kırık mevcut. Bu yapı büyük bir depreme dönüşmez. Ancak bölgede 5 ile 6 büyüklüğü arasında bir sürü orta büyüklükte deprem meydana gelebilir."

"Marmara'da insanlar gereksiz yere panikletiliyor"

Olası Marmara depremiyle ilgili kamuoyunda korku yaratan senaryoları sert bir dille eleştiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nin boydan boya, tek parça halinde kırılacağı iddialarının bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini savundu. Üşümezsoy, 1894 ve 1912 yıllarında yaşanan tarihi depremlerde zaten bazı fay segmentlerindeki enerjinin büyük ölçüde boşaldığına dikkat çekti.

İstanbul'da hangi faylarda risk var?

Kuzey Anadolu Fayı'nın Adalar yönünde ilerlemediğini öne süren ünlü deprem bilimci, İstanbul'u etkileyebilecek fay hatlarına dair şu haritayı çizdi:

"Silivri - Kumburgaz Arası: Bu bölgedeki fay hattı risk taşımaktadır ve 6.0 ile 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip.

Büyükçekmece - Yeşilköy Arası: Prof. Dr. Üşümezsoy'a göre Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar uzanan bu kesimde aktif bir fay bulunmamakta.

Silivri Çukuru: Bu bölgede zaman zaman 5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanması normal. 6'nın altındaki bu depremler, tek başına çok daha büyük bir depremin habercisi veya tetikleyicisi olarak görülmemeli."

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara'da özellikle Silivri ile Kumburgaz arasındaki fay hattının risk taşıdığını ve 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini belirtiyor.

Malatya'daki 5 büyüklüğündeki deprem yeni bir felaketin habercisi mi?

Üşümezsoy'a göre Battalgazi'de yaşanan deprem büyük bir depremi dönüştürmez. Bölgedeki küçük kırıklar nedeniyle 5 ile 6 büyüklüğü arasında artçı ve orta güçte depremlerin görülmesi normal.