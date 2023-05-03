Prof. Görür uyardı: Adana'daki bazı faylar deprem üretebilir!

Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremden sonra, Kahramanmaraş depremlerinin Adana havzasındaki kimi fayları deprem üretmeye zorlayabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Adana havzasında bazı fayların deprem üretebileceğini belirtti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 km derinliğinde meydana gelen deprem korkuya neden oldu, bazı okullar boşaltıldı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremden sonra sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Adana/Ergenuşağı-Kozan'da az önce deprem oldu ya, arkadaşlar yine sorulara başladılar. Hep söylediğim gibi bir daha söyleyeyim; 6 Şubat Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri Adana Havzası’ndaki kimi fayların stres alanlarının değişimine neden olarak onları deprem üretmeye zorlayabilir”

Adana'da, bugün saat 09.20'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı. Aladağ'da bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, okul bahçesindeki toplanma alanında bekledi.