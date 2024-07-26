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Prof. Naci Görür Bingöl depremini değerlendirdi: Çok can sıkıcı!

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de bu akşam meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi, 'çok can sıkıcı' olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Prof. Naci Görür Bingöl depremini değerlendirdi: Çok can sıkıcı!
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Deprembilimci Görür, Bingöl'deki depremin küçük olduğunu ancak yerinin çok 'can sıkıcı' olduğunu belirterek, depremin iki fay bölgesine yakın olduğunu belirtti. Bu yörede bir deprem böklediklerini açıklayan Görür, yakın depremlerin faylardaki stres alanını değiştirmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Görür şu ifadeleri kullandı:

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz." 

 

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