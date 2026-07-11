Prof. Osman Bektaş 'Marmara konuşuyor' dedi açıkladı: Önümüzdeki 7 gün İstanbul depreminde kritik gösterge

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Orta Marmara Çukuru'nda meydana gelen mikro deprem kümesine ilişkin yaptığı açıklamada önümüzdeki 3 ile 7 gün içindeki depremlerin ve büyüklüklerinin İstanbul depremi için önemli göstergeler olacağına vurgu yaptı.

Osman Bektaş "Tek başına büyük depremin habercisi değildir; ancak Orta Marmara'nın güncel davranışını anlamak açısından dikkatle izlenmelidir. Bu kümenin önümüzdeki 3–7 gün içinde M4+ bir deprem üretip üretmeyeceği bilimsel açıdan en kritik göstergelerden biri olacaktır." dedi.

Osman Bektaş: Marmara konuşuyor

Marmara Denizi’nde meydana gelen küçük depremlere dikkat çeken Osman Bektaş 'Marmara konuşuyor' başlığı ile yaptığı paylaşımda ise "Orta Marmara Çukuru'nda bugün AFAD verilerine göre 6–9 km derinlikte M<3.5 mikro deprem kümesi gelişti. Bu tür kümelenmeler, fayın belirli bir kesiminde gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığını gösterir." bilgisini verdi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'İstanbul depreminde tek bir senaryoya mahkum değiliz'

Sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Osman Bektaş, "İstanbul depreminde tek bir senaryoya mahkum değiliz. Marmara’da deprem tehlikesi tek bir modele indirgenemez" dedi.

Doğu Marmara ve Adalar Fayı’nın "tam kilitli" olduğuna ilişkin ifadelerin senaryo olduğuna işaret eden Bektaş, "Kalın ve suya doygun sediman örtüsü, derindeki ana fayın davranışını belirleyen GPS, InSAR ve deniz tabanı akustik verilerini maskeliyor olabilir." dedi.

'Fayın kilitli mi yoksa creep mi yaptığı İstanbul depreminin büyüklüğünü doğrudan etkiler'

Tekrarlayan depremlerin görülmemesi de tek başına kilitlenme kanıtı olmayacağına işaret eden Bektaş, şu ifadeleri kullandı.

“Fayın kilitli mi yoksa creep mi yaptığını doğru yorumlamak, İstanbul'un sismik riskini ve üretebileceği maksimum deprem büyüklüğünü doğrudan etkiler. İstanbul için 7 den büyük tek deprem modeline sıkışmak yerine, çoklu modelleri tartışmalıyız.”