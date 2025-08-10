  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Prof. Sözbilir'den dikkat çeken açıklama: Batı Anadolu için eşik değer
Takip Et

Prof. Sözbilir'den dikkat çeken açıklama: Batı Anadolu için eşik değer

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir,  Balıkesir depremin önemine dikkat çekerek, “6.1 büyüklüğü Batı Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerdedir” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Sözbilir'den dikkat çeken açıklama: Batı Anadolu için eşik değer
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine yakın bir noktada 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Simav Fayı’nın batı ucunda gerçekleştiği, bu bölgede aynı zamanda Gelenbe Fayı’nın da bulunduğu bildirildi.

Cumhuriyet'e konusaşan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin önemine dikkat çekerek, “6.1 büyüklüğü Batı Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerdedir” dedi.

"Hasarlı binalardan uzak durun"

Sözbilir, bölgedeki risklere işaret ederek, “Bu büyüklükteki depremler ciddi hasara yol açabilir. Halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirten Sözbilir, “Vatandaşlar mümkünse hasarlı binalardan uzak durmalı ve yetkililerin yönlendirmelerini takip etmelidir” ifadelerini kullandı.

Gündem
CHP Genel Başkanı Özel: Silah susacaksa adres Meclistir dedik
CHP Genel Başkanı Özel: Silah susacaksa adres Meclistir dedik
Balıkesir depreminde ölen kişi oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı
Balıkesir depreminde ölen kişi oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı
'Artçılar 5,2 büyüklüğüne ulaşabilir' Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Özmen uyardı
'Artçılar 5,2 büyüklüğüne ulaşabilir' Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Özmen uyardı
CHP'li Karasu: Yine deprem yine operatörler çöktü
CHP'li Karasu: Yine deprem yine operatörler çöktü
Süt ürünleri fabrikasında yangın: İki işçi can verdi
Süt ürünleri fabrikasında yangın: İki işçi can verdi
Balıkesir'deki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
Balıkesir'deki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı