Prof. Sözbilir'den dikkat çeken açıklama: Batı Anadolu için eşik değer

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine yakın bir noktada 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Simav Fayı’nın batı ucunda gerçekleştiği, bu bölgede aynı zamanda Gelenbe Fayı’nın da bulunduğu bildirildi.

Cumhuriyet'e konusaşan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin önemine dikkat çekerek, “6.1 büyüklüğü Batı Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerdedir” dedi.

"Hasarlı binalardan uzak durun"

Sözbilir, bölgedeki risklere işaret ederek, “Bu büyüklükteki depremler ciddi hasara yol açabilir. Halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirten Sözbilir, “Vatandaşlar mümkünse hasarlı binalardan uzak durmalı ve yetkililerin yönlendirmelerini takip etmelidir” ifadelerini kullandı.