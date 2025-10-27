Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir depremi açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Şener Üşümezsoy'un açıklamaları şu şekilde:

Sındırgı'nın altındaki deprem değil, güneyindeki dağlarda meydana gelen bir deprem bu! Burada 100 kilometrelik bir yüzey yırtılıyor. Orada doğuya doğru devam eden bir kesiminde yeni bir yırtılma oluştu.

Simav'daki fay düzleminde değil bu deprem, Simav'da tavan bloğu dediğimiz yerde 5.4'ler büyüklüğünde depremler olmuştu.

Sındırgı'nın altında değil, Sındırgı'nın güneyine giden dağlara doğru yaşanan bir deprem bu yüzden Sındırgılılar daha büyük bir deprem beklemesin.

Yaşanan büyük depremin yanındaki parçaları kırıldı diyebiliriz Sındırgı için...

"Büyük depremden farklı bir deprem ama..."

Sındırgı'da geçtiğimiz aylarda yaşanan büyük depremden farklı bir deprem ama o depremin tetiklediği bir deprem diyebiliriz.

Marmara Depremi'ni etkiler mi sorusuna yanıt vermek gerekirse depremler Çekmece gölüne yöneliyor... 23 Nisan'da kırılan faydan sonra stres açığa çıkınca bunları tetikliyor. Karadeniz'de ve kuzeye doğru yaşanan depremler Silivri'deki fayın kırılmasının etkisinde ancak bunlar artçı depremler değil...

Buradaki depremler Marmara Depremi'ni etkilemez.