Profesörden Eyyam-ı Bahur uyarısı: Yaşlı, kalp ve akciğer hastaları için ölümcül olabilir

Türkiye'de bu yaz hava sıcaklıkları mevsim normalleri üstünde seyrediyor. Yetkililer Ağustos'un ilk haftalarından itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklarının yurtta etkili olacağını hatırlattı. Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise sıcaktan dolayı yoğun bakıma yatan hastalarını olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

"Ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebilir"

Profesör Dr. Özkaya şunları söyledi:

"Ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ülkemizi etkileyeceğini biliyoruz. Ağustos ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini biliyoruz. Bu sıcak hava dalgasından sonra özellikle 2000’li yıllardan sonra Avrupa’da çok sayıda insanın kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle kaybedildiğini biliyoruz. Vatandaşlara sesleniyoruz. Eğer kalp ve akciğer hastasıysanız bu sıcak havalarda özellikle dikkat etmelisiniz. Çok sıcak saatlerde dışarıya çıkmamalısınız. Mümkün olduğunca başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililerin uyarılarına kulak vermenizi istiyoruz. Sıcak havalar sadece hasta ve yaşlı kişileri değil normal insanları da etkileyecek. Aşırı stres, anksiyete, saldırganlık gibi içgüdüsel dürtülere de yol açabilir."

"Cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde bu sıcak ve soğuk değişimi var"

Özkaya, "Ülkemizde yaşanan cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde bu sıcak ve soğuk değişiminin olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde yaşanacak bu sıcak hava dalgası ile yaşlı, kalp ve akciğer hastalarımızın, normal vatandaşlarımızın en az etkilenmesini istiyoruz. Ölümcül sıcakların geldiğini bu 2 haftalık dönemde özellikle akciğer ve kalp hastalarının ilaçlarının düzenli kullanmalarını istiyoruz. Mutlaka bir yakınlarının yanında iletişim halinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Oluşacak bir atak ile hastalarımız yoğun bakıma düşebilir" ifadelerini kullandı.