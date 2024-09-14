  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Başkan Aras duyurdu: Muğla Büyükşehir Belediyesi gece kreşleri açacak
Takip Et

Başkan Aras duyurdu: Muğla Büyükşehir Belediyesi gece kreşleri açacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, gece vardiyasında çalışan ve çocuklarını bırakabilecek bir yer bulamayan vatandaşlar için gece kreşi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başkan Ahmet Aras, "Bu uygulamayı ilk olarak Menteşe ilçemizde başlatacağız ve ihtiyaçlara göre diğer ilçelere yayacağız." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başkan Aras duyurdu: Muğla Büyükşehir Belediyesi gece kreşleri açacak
Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu Gündüz Bakımevleri hizmetine “Gece Kreşi” projesi de ekleniyor. 

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eylül ayı meclis toplantısında Yatağan’a kreş açılması için çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Tasarruf tedbirleri nedeniyle yeni bir bina yapılamadığına değinen Başkan Aras, “Mevcut binalarımızda yapacağımız düzenlemeler ile ihtiyacı olan yere gündüz bakımevleri kazandırıyoruz. Bunun ilkini de Yatağan ilçemizde yaptık. Haşmet Işık Yüzme Havuzunda kullanılmayan atıl bir alan vardı. Bu alanı tadilat ile gündüz bakımevine çevirdik. Burası da çok yakında faaliyete geçmiş olacak.” dedi.

“Mevcut kreşlerimizi düzenleyerek gece de hizmet vermesini sağlayacağız”

Muğla’da gece çalışan vatandaşların çocuklarını güvenle bırakabileceği bir yer olmadığını tespit ettiklerini belirten Aras, Gece Kreşi açmak için çalışmalara başladıklarını duyurarak, “Gece çalışan karı-koca doktor, hemşire ya da işçilerimiz var. Bu aileler çocuklarını bırakacak yer bulamıyor. Mevcut kreşlerimizi düzenleyerek gece de hizmet vermesini sağlayacağız. Bu uygulamayı ilk olarak Menteşe ilçemizde başlatacağız ve ihtiyaçlara göre diğer ilçelere yayacağız. Gece vardiyasında çalışanlar da çocuklarını güvenle bırakabilecek. Bu hizmetin çalışan aileler için iyi bir hizmet olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu. (ANKA)

 

Özgür Özel'den Erdoğan'a seçim çağrısı: Son tarih Kasım 2025Özgür Özel'den Erdoğan'a seçim çağrısı: Son tarih Kasım 2025Gündem
CHP'li Gürer: Seçimlerde oy kullanan yabancıların sayısı açıklansınCHP'li Gürer: Seçimlerde oy kullanan yabancıların sayısı açıklansınGündem

 

 

Gündem
Narin cinayetinde kritik gelişme: Özel ekipler A.R.G.'nin peşinde!
Narin cinayeti: Özel ekipler A.R.G.'nin peşinde!
Narin Güran cinayeti: Anne hastaneye götürüldü, örnek alınacak!
Narin Güran cinayeti: Anne hastaneye götürüldü, örnek alınacak!
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Bakan Ersoy, Alanya otoyolu için tarih verdi
Bakan Ersoy, Alanya otoyolu için tarih verdi
Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde Özgür Özel'den Kurtulmuş'a tepki: 'Olmadı, hiç yakışmadı'
Cenazede Özel'den Kurtulmuş'a tepki: 'Olmadı, hiç yakışmadı'
MHP'den Bahçeli açıklaması: Yıpratılmasına izin vermeyeceğiz
MHP'den Bahçeli açıklaması: Yıpratılmasına izin vermeyeceğiz