Psikolojisi bozulan anne, bebeğini denize attı

Korkunç olay dün öğle saatlerinde Seferihisar'ın Bengiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kevser C. isimli anne, kucağında 1 yaşındaki oğlu Engin bebek ile sahile geldi. Denize yürüyen anne, bir süre sonra bebeğini suya attı.

Bebek 112 sağlık görevlilerine teslim edildi

Çevreden olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılmış olan Engin bebek, 112 sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Anne Kevser C. ise polis tarafından gözaltına alındı. Annenin, ailevi geçimsizlik ve psikolojik sorunlar yaşadığı için bu kan donduran eylemi yaptığı bildirildi.