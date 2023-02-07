PTT, bireysel yardımları deprem bölgesine ücretsiz ulaştıracak
PTT, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu.
PTT, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile deprem bölgesine yönelik bireysel yardımların ücretsiz ulaştırılacağını duyurdu.
PTT AŞ'nin paylaşımda, "Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi: "Size en yakın PTT iş yerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olmasını önemle rica ederiz."
Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor:
- Elektrikli ısıtıcı
- Kadın-erkek-çocuk kışlık her türlü giyim eşyası
- Bebek bezi
- Kişisel temizlik ve hijyen malzemesi
- Çocuk maması
- Powerbank
- Yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu
- Su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı
- Çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık