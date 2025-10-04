  1. Ekonomim
PTT ile HGS adı ve logosuyla sahte internet sitesi oluşturup SMS göndermişler! Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Yakalandılar' (Video)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PTT" ve "HGS" adını kullanarak yanıltıcı SMS'ler gönderen, sahte internet siteleri oluşturan 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin PTT ile HGS adı ve logosuyla sahte internet sitesi oluşturduğu, vatandaşlara "HGS borcunuz var", "Teslim alınmamış kargonuz var" şeklinde yanıltıcı SMS'ler gönderdiği tespit edildi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, PTT ve HGS adı ile logosunu kullanarak sahte internet sitesi kuran, vatandaşlara "HGS borcunuz var" ve "Teslim alınmamış kargonuz var" şeklinde mesajlar gönderip dolandırıcılık yapan 12 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Şüphelilerin bankalardaki hesap hareketlerinin toplamının 900 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesabına el konuldu.

Yakalananlardan 10'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde jandarma siber ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

