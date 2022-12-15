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PTT şube müdürüne silahlı saldırı

Ankara’da bulunan bir PTT şubesinde çalışan güvenlik görevlisi, şube müdürünü silahla vurarak ağır yaraladı.

Haber Merkezi
İHA
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Ankara’nın Polatlı ilçesinin Atatürk Caddesi üzerindeki PTT şubesinde meydana gelen olayda, şubede çalışan güvenlik görevlisi, şube müdürünü silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, PTT'de güvenlik görevlisi olarak görev yapan Hurşit S., postanenin şefi Mehmet K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile silahına davranan güvenlik görevlisi, postane şefine 4 el ateş etti. Mehmet K.'nın ağır yaralandığı olayda, ayrıca 1 kişi de yaralandı.