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PTT, yeni kampanyayı duyurdu! 'İndirimli Saatler' başladı

PTT AŞ, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla "İndirimli Saatler" kampanyası başlattı.

Haber Merkezi
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PTT, yeni kampanyayı duyurdu! 'İndirimli Saatler' başladı
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PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, 184 yıldır posta kargodan lojistiğe, e-ticaretten bankacılık hizmetlerine kadar birçok alanda geniş hizmet ağı ile Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerini ulaştırmaya ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla kampanya başlattı

Şirket, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla "İndirimli Saatler" kampanyası başlattı.

Kampanya ile bireysel müşteriler, hafta içi her gün 09.00-12.00 saat aralığında gönderdikleri standart taşıma ve adres teslim gönderilerinde özel bir indirim fırsatından faydalanacak.

Kargo indiriminden yararlanmak isteyen müşteriler, günlük 5 adet yurt içi varışlı gönderi için kampanyadan yararlanabiliyor.

Kargo gönderilerini indirimli bir şekilde alıcılarına ulaştırmak isteyen tüm bireysel müşteriler, kampanya süresince 09.00–12.00 saatleri arasında PTT iş yerlerini ziyaret ederek yüzde 20 indirim fırsatını kullanabiliyor.

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