PTT'den "Sagalassos Antik Kenti" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, "Sagalassos Antik Kenti" konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Sagalassos Antik Kenti" konulu, 2x20 lira bedelli (60x100 mm boyutunda) anma pulu ile bu pula ait 60 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla bugün "PTT Müdürlüğü/BURDUR" adresinde "Sagalassos Antik Kenti 22.02.2024 BURDUR" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.