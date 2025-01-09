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PTT'nin HGS yüklemelerinden komisyon alması yargıya taşındı!

PTT'nin kredi kartı ile HGS yüklemesi yapan vatandaştan komisyon alması mahkemeye taşındı. Mahkeme, alınan hizmet bedelinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Haber Merkezi
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PTT'nin HGS yüklemelerinden komisyon alması yargıya taşındı!
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Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, süreç hakkında yaptığı açıklamada, "Bir vatandaş, e-Devlet üzerinden yaptığı bin 500 TL'lik HGS yüklemesi sırasında, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından 20 TL komisyon kesildiğini fark etti. Bu durumu kabul etmeyen tüketici, hak arayışı için Tüketici İl Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Mahkeme, alınan hizmet bedelinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti

Hakem heyetinde lehine karar çıkan vatandaş, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın karara itiraz ederek davayı Rize 4. Asliye Hukuk Mahkemesine taşıması üzerine süreci devam ettirdi. Mahkeme, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesi gereği, kart hamillerinden herhangi bir komisyon alınamayacağını belirterek tüketici lehine karar verdi. Mahkeme, alınan hizmet bedelinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti" dedi.

Nazlı, “Hakkını arayan bu değerli tüketicimizi ve haksızlıklar karşısında sessiz kalmayarak haklarını savunan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu örnek, bilinçli tüketici davranışının önemini bir kez daha göstermiştir. Bu karar, benzer durumlarla karşılaşan tüketiciler için emsal teşkil edecek niteliktedir" ifadelerine yer verdi.

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