Putin ile Erdoğan Karadeniz tahıl koridorunu görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğuyla imzalanan ve Ukrayna'nın savaş nedeniyle abluka altında kalan Karadeniz limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasına olanak sağlayan tahıl anlaşması hakkında yakın zamanda görüşebilir.

Rusya'nın RIA Novosti ajansının konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde liderlerin yakın zamanda görüşebileceği ancak henüz tarih belirlenmediği ifadesi yer aldı.

Ukrayna, Cuma günü tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusunda müzakerelerin bir hafta içinde başlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Anlaşmanın Mart'ta yenilenmesi gerekiyor ancak bir süredir anlaşmanın bazı unsurlarından memnun olmadığına işaret eden Rusya, tarım ürünlerini etkileyen yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı sırasında Reuters'a konuşan Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley, tahıl anlaşmasının yenilememesinin Afrika'da milyonlarca kişi açlığın eşiğindeyken bir felaket olacağını söyledi.

Beasley, anlaşma kapsamında gerçekleştirilen mevcut sevkiyatların da yoksul ülkelerin ihtiyaç duyu seviyelerinden oldukça altında kaldığını ifade etti.