Putin: İran ile ABD arasındaki diplomatik süreçte rol almaya hazırız

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İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan ile Putin telefonda görüştü.

Pezeşkiyan, görüşmede Putin’i doğum günü dolayısıyla tebrik ederek Rusya hükümeti ve halkına refah ve başarı diledi.

İran Cumhurbaşkanı, Tahran ile Moskova arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Açıklamaya göre, Putin de İran’ın bölgesel gelişmelere rağmen Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Rusya ile işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

İran halkının saldırılara karşı gösterdiği direnişin dünya genelinde dikkatle takip edildiğini belirten Putin, İran'a barış, güvenlik ve refah dileklerini iletti.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca bazı ülkelerin İran ve ABD arasında arabuluculuk ve gerilimi azaltma girişimlerine değinerek, Rusya’nın bu diplomatik çabaları desteklediğini ve Moskova’nın süreçte rol almaya hazır olduğunu vurguladı.

Tahran-Moskova arasındaki yakın iletişim ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Putin'in İran lideri Mücteba Hamaney’e selam ve iyi dileklerini ilettiği aktarıldı.