Putin'den Batı ülkelerine: Üçüncü Dünya Savaşı'na bir adım uzaktasınız

Rusya'da Public Opinion Foundation tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre Putin oyların %87.8'ini alarak Sovyetler Birliği sonrası Rus tarihinde en yüksek oyu alan siyasetçi oldu.

İlk kez 1999'da iktidara gelen 71 yaşındaki Putin altı yıl daha iktidarda kalacak. Putin altı yıllık süreyi tamamlarsa Josef Stalin'i geride bırakarak son 200 yılı aşkın sürede Rusya'da en uzun süre görevde kalmış lider olacak.

Nükleer silah kullanma ihtiyacı hissetmedim

Ukrayna savaşı, Moskova'nın Batı ile ilişkilerinde 1962 Küba Füze krizinden bu yana yaşanan en derin krizi tetikledi. Putin nükleer savaşın riskleri konusunda sık sık uyarıda bulundu fakat Ukrayna'da nükleer silah kullanma ihtiyacını hiçbir zaman hissetmediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen ay yaptığı bir açıklamada gelecekte Ukrayna'ya kara birliklerinin konuşlandırılma ihtimalinden bahsetmişti. Birçok Batılı ülke buna mesafeli yaklaşırken, Avrupa'nın doğusundaki bazı ülkeler desteklerini ifade etmişti.

Macron'un açıklamaları ve Rusya ile NATO arasında bir çatışma riski hakkında sorulan soruya Putin, "Modern dünyada her şey mümkün" yanıtını verdi.

Hiç kimse bununla ilgilenmiyor

Putin, "Herkes için açık olan şu ki, bu geniş çaplı bir Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bir adım ötede olacak. Neredeyse hiç kimsenin bununla ilgilenmediğini düşünüyorum" dedi.

Putin, NATO askeri personelinin zaten Ukrayna'da bulunduğunu ve Rusya'nın savaş alanında hem İngilizce hem de Fransızca konuşulduğunu tespit ettiğini de söyledi.

Ukrayna Rusya'ya saldırılarını artırmıştı

Rusya'da 15 ila 17 Mart'ta yapılan seçimler öncesinde Ukrayna, Rusya'ya yönelik saldırılarını artırmıştı.

Ukrayna'nın Kharkiv bölgesini almayı gerekli görüp görmediği sorulduğunda Putin, saldırıların devam etmesi hâlinde Rusya'nın topraklarını savunmak için Ukrayna topraklarında daha fazla tampon bölge oluşturacağını söyledi.

Putin, "Bugün meydana gelen trajik olayları göz önünde bulundurarak, uygun gördüğümüzde bir noktada Kiev rejimi altındaki topraklarda belirli bir 'sıhhi bölge' oluşturmak zorunda kalacağımızı göz ardı etmiyorum" dedi.

Daha fazla ayrıntı vermeyen Putin bununla birlikte böyle bir bölgenin yabancı yapımı silahların Rusya topraklarına ulaşmasını engelleyecek kadar büyük olması gerekebileceğini söyledi.

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'daki savaşı kızıştırmaya çalışmaktan vazgeçmesini, barış için rol oynamasını dilediğini söyledi.

Putin, "Görünüşe göre Fransa bir rol oynayabilir. Henüz her şey kaybedilmiş değil" ifadesini kullandı.

Uzun vadede barıştan yanayız

Putin, "Bunu defalarca söyledim ve tekrar söyleyeceğim. Biz barış görüşmelerinden yanayız fakat bu sadece düşmanın kurşunları bittiği için değil. Eğer gerçekten, ciddi bir şekilde, yeniden silahlanmaya bir buçuk, iki yıl ara vermek yerine, iki devlet arasında uzun vadede barışçıl, iyi komşuluk ilişkileri kurmayı istiyorlarsa" dedi.

Beyaz Saray, Rusya'daki seçimlerin özgür ve adil olmadığını açıklamıştı. ABD ve Batı ülkelerinin Rusya'daki seçimlere yönelik eleştirilerini reddeden Putin, ABD seçimlerinin demokratik olmadığını söyledi ve Donald Trump'a karşı devletin gücünün kullanılmasını eleştirdi.

Putin ABD konusunda, "Tüm dünya orada olup bitenlere gülüyor. Bu tam bir felaket, bu demokrasi değil, bu da ne böyle?" dedi.

Konuşmasında 16 Şubat'ta cezaevinde yaşamını yitiren muhalif lider Aleksey Navalny hakkında ilk defa ismiyle hitap ederek açıklamalarda bulunan Putin, Navalni'nin hapiste hayatını kaybetmesini 'talihsiz bir olay' olarak niteledi ve Batı'daki Rus mahkumlar karşılığında onu serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi.