Q Yatırım Bankası kimin? Q Yatırım Bankası sahibi kim? soruları tefecilik soruşturması kapsamında gündem oldu. Vatandaşlar arama motorunda Q Yatırım Bankası sahibine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı.

Q YATIRIM BANKASI KİMİN?

Q Yatırım Bankası, Q Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir yatırım bankasıdır.

Holding'in kurulması ve yönetimine katılması hedeflenen şirketlerin sermaye, finansman ve organizasyon gibi meselelerini toplu bir bünye içinde yönetmeyi amaçlayan Q Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ise Ali Ercan'dır.

Ali Ercan, seramik, turizm ve maden gibi sektörlerde faaliyet gösteren Ercan Şirketler Grubu bünyesindeki üst düzey görevleriyle tanınan bir isimdir.

Dolayısıyla, banka dolaylı olarak Ali Ercan ortaklığında kurulmuş olan Q Yatırım Holding ile ilişkilidir ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Ali Ercan yürütmektedir.

Q YATIRIM BANKASI SAHİBİ KİM?

Q Yatırım Bankası A.Ş.’nın ortaklık yapısına göre Q Yatırım Holding A.Ş. % 40 payla en büyük hissedar konumunda.

Hissedarlar arasında ayrıca % 25 payla iş insanı Ali Ercan, % 15 ile Q Finans Faktoring A.Ş., % 10 ile Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. ve yine % 10 payla Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bulunuyor.

Ortaklık yapısına ilişkin qyatirimbankasi.com.tr’deki biyografide yer alan tablo şu şekilde: