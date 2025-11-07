  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Q Yatırım Bankası kimin? Q Yatırım Bankası sahibi kim?
Takip Et

Q Yatırım Bankası kimin? Q Yatırım Bankası sahibi kim?

Q Yatırım Bankası kimin? Türkiye’de faaliyet gösteren bankaya tefecilik soruşturması başladı. Bu kapsamda Yasef Mitrani ve Ali Ercan gözaltına alındı. Kullanıcılar ise Q Yatırım Bankası sahibi kim? sorularına yanıt aramaya başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Q Yatırım Bankası kimin? Q Yatırım Bankası sahibi kim?
Takip Et

Q Yatırım Bankası kimin? Q Yatırım Bankası sahibi kim? soruları tefecilik soruşturması kapsamında gündem oldu. Vatandaşlar arama motorunda Q Yatırım Bankası sahibine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı.

Q YATIRIM BANKASI KİMİN?

Q Yatırım Bankası, Q Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir yatırım bankasıdır.

Holding'in kurulması ve yönetimine katılması hedeflenen şirketlerin sermaye, finansman ve organizasyon gibi meselelerini toplu bir bünye içinde yönetmeyi amaçlayan Q Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ise Ali Ercan'dır.

Ali Ercan, seramik, turizm ve maden gibi sektörlerde faaliyet gösteren Ercan Şirketler Grubu bünyesindeki üst düzey görevleriyle tanınan bir isimdir.

Dolayısıyla, banka dolaylı olarak Ali Ercan ortaklığında kurulmuş olan Q Yatırım Holding ile ilişkilidir ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Ali Ercan yürütmektedir.

Q YATIRIM BANKASI SAHİBİ KİM?

Q Yatırım Bankası A.Ş.’nın ortaklık yapısına göre Q Yatırım Holding A.Ş. % 40 payla en büyük hissedar konumunda.

Hissedarlar arasında ayrıca % 25 payla iş insanı Ali Ercan, % 15 ile Q Finans Faktoring A.Ş., % 10 ile Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. ve yine % 10 payla Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bulunuyor.

Ortaklık yapısına ilişkin qyatirimbankasi.com.tr’deki biyografide yer alan tablo şu şekilde:

 

Hissedar Hisse Tutarı (TL) Oran (%)
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 600.000.000 TL 40%
ALİ ERCAN 375.000.000 TL 25%
Q FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 225.000.000 TL 15%
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. 150.000.000 TL 10%
ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 150.000.000 TL 10%
TOPLAM 1.500.000.000 TL 100%
 
Gündem
İçişleri Bakanı ve MİT Başkanı perşembe günü komisyona atılan adımları anlatacak
Yerlikaya ve Kalın komisyonda atılan adımları anlatacak
Son dakika: Q Yatırım Bankası’na "tefecilik" soruşturması
SON DAKİKA
Green Card 2025-2026 başvuruları ne zaman? Resmi site, şartlar ve başvuru adımları
Green Card 2025-2026 başvuruları ne zaman? Resmi site, şartlar ve başvuru adımları
Transfer fayına dikkat: Balıkesir ve Manisa'da deprem riski artıyor! Bursa'nın tüm ilçeleri diri fay üzerinde
Transfer fayına dikkat: Balıkesir ve Manisa'da deprem riski artıyor
Yavru gorilden sonra şimdi de aslan! Yasa dışı yolla getirilen yavru aslana el konuldu
Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen yavru aslana el konuldu
117 dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı (7 Kasım)? 117 dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
117 dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı (7 Kasım)?