Rabia Naz Vatan'ın babasından AYM'ye tepki: Tazminat değil adalet istiyoruz

Anayasa Mahkemesi, Giresun'un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 2018 yılında yaşamını şüpheli bir şekilde yitirmesine ilişkin başvuruda yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Vatan ailesine, 350 bin TL tazminat ödenmesine hükmeden Yüksek Mahkeme, üzerinden uzun zaman geçtiği için soruşturmanın yeniden açılmasında hukuki fayda olmadığını savundu.

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda AYM kararını eleştirdi.

Şaban Vatan, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara göre, dava dosyasında ihlaller olduğu ortaya çıktı. Dosyanın her iki savcısının da dosyayı gerektiği gibi incelemediği, kolluk kuvvetlerinin soruşturmayı olması gibi yürütmedikleri ortaya çıktı.

Buna rağmen AYM, üzerinden 7 yıl geçtiği için soruşturmaya gerek yok demiş, tazminat belirlemiş. Biz tazminat istemiyoruz beyefendiler, biz katillerin yargılanmasını, en ağır cezayı alarak hak ettiği cezayı çekmesi istiyoruz."

"Kamu yararına bu davayı yeniden açmak zorundasınız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da seslenen Vatan, "Kamu yararına bu davayı yeniden açmak zorundasınız. Rabia Naz'a çarpan arabanın nerede olduğunu, saç tokasının ve çoraplarının nerede olduğunu biliyorum. Bu kovuşturmayı yeniden işleme almak zorundasınız" dedi.