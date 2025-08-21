Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan tahliye edildi

Giresun'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızı Rabia Naz için yıllardır tek başına mücadele veren baba Şaban Vatan, eski AK Parti Milletvekili ve Bakan Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine açılan dava sonucu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

38 gündür cezaevinde olan baba Şaban Vatan tahliye edildi. Vatan tahliye sonrası, "Selamlar herkese Tahliye oldum az önce" mesajını paylaştı.

Selamlar herkese

Tahliye oldum az önce

Mücadelemiz #RabiaNazİçinAdalet

Sonuna kadar devam

Asla pes etmeyeceğiz ✌ pic.twitter.com/c6ncXFdcnG — ⚖️ŞabaN VataN-RabiaNaz VataN (@VatanSaban) August 21, 2025

Cezaevine gireceğini sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyuran Şaban Vatan, yaşadığı süreci ve verilen karara olan tepkisini dile getirmişti. Vatan, videoda arka planda kızı Rabia Naz'ın ve Atatürk'ün fotoğraflarıyla konuşmuştu.

Vatan, "2019 yılında Nurettin Canikli'nin bana açmış olduğu dava sonucu yargılandım ve bu yargılama sonucunda, kaba eleştiri para cezasına çevrildi, ayrıca da kişisel veriyi ele geçirme ve usulsüz yaymadan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiler. Pazartesi gidip ben cezamı yatmaya gideceğim" diyerek hapis cezasının onandığını belirtmişti.

"Katiller mi yargılanmalı yoksa bir baba mı?"

Vatan, tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Buradan soruyorum: Katillerin mi yargılanıp hapis yatması gerekiyordu, adalet mücadelesini veren Şaban Vatan mı? Kızı için mücadele eden Şaban Vatan mı? Bir baba mı? Ben bunu soruyorum tüm Türkiye'ye."

Şaban Vatan, Canikli'nin kendisine WhatsApp üzerinden "Alucra'daki 2 yaşındaki çocuk cinayeti durumu ile ilgili mahkeme kararını size gönderirim, yayınlarsınız inşallah" şeklinde bir mesaj gönderdiğini savunmasında belirtmesine rağmen cezanın verildiğini iddia etmişti.