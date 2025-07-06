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Rahmi Koç, ünlü Hollywood filminin çekildiği evi rekor fiyata satın aldı!

Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, Şeytan Marka Giyer filmine ev sahipliği yapan lüks konutu 26,5 milyon dolara satın aldı.

Haber Merkezi
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Rahmi Koç, ünlü Hollywood filminin çekildiği evi rekor fiyata satın aldı!
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2006 yılında gösterime giren, başrollerini Meryl Streep ve Anne Hathaway’in paylaştığı Şeytan Marka Giyer, Hollywood’un en çok ses getiren yapımları arasında yer almıştı.

Konutun yeni sahibi Rahmi Koç oldu

Filmde Meryl Streep'in canlandırdığı Miranda karakterinin evi olan lüks konut, geçtiğimiz günlerde satıldı. Bu konutun yeni sahibi ise Rahmi Koç oldu.

Koç'un, New York'un Manhattan bölgesinde bulunan bu evi satın almak için gizli bir süreç yürüttüğü ve işlemi kurulan şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği öğrenildi. Rahmi Koç'un ince zevkleri ve lüks alışkanlıkları ile tanındığı biliniyor.

Evde 7 yatak odası ve 11 banyo bulunuyor

Yaklaşık 1,1 milyar TL'ye denk gelen bu lüks konut, 7 yatak odası ve 11 banyosu ile adeta bir sarayı andırıyor. Ayrıca, evin içinde bir basketbol sahası da bulunuyor. Toplamda 1100 metrekareyi aşan büyüklüğü ile dikkat çeken bu malikane, Rahmi Koç'un koleksiyonuna katıldı.

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