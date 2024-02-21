Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla rakıya yüzde 5 oranında 'maliyet zammı' getirildiğini açıkladı.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twitter) hesabından rakıya zam geldiğini duyurdu. Paylaşımında yüzde 5 "maliyet zammı" geldiğini belirten Aybaş, asıl zamların 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından "yağmur gibi yağacağını" söyledi. Aybaş'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:
Rakıya % 5 oranında Maliyet zammı gelmiştir. Asıl büyük zamlar 1 Nisan itibarıyla yağmur gibi yağacaktır. pic.twitter.com/MIDBbCd8s8— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) February 21, 2024
* Rakıya yüzde 5 oranında Maliyet zammı gelmiştir. Asıl büyük zamlar 1 Nisan itibarıyla yağmur gibi yağacaktır