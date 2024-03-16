Ramazan bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Ramazan bayramı ikramiyeleri için ödeme tarihleri belli oldu. Buna göre milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
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Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin Ramazan bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Peki Ramazan bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...
Ramazan bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Erdoğan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin "2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak" ifadelerini kullandı.