Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 8’e düştü

İstanbul’da bayramın ilk günü yollar sakinliğe büründü. Şehir genelinde trafik yoğunluğunun büyük ölçüde düştüğü gözlendi.

Normal günlerde sürekli yoğunluk yaşanan İstanbul’da, İstanbullar bu yıl trafiksiz bir bayram sabahına uyandı.

Bayramın ilk günü yoğunluğun yok denecek kadar az olduğu görüldü. Cevizlibağ E-5'te araçlar rahatlıkla ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 08.30 itibariyle yüzde 8 olarak ölçüldü.