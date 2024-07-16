Ramazan Hoca davasında karar çıktı!

Fatih’te ‘Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, çektiği videolarla tanınıyordu.

Değindiği konular ve açıklamaları nedeniyle halk arasında “Filozof Ramazan” diye de biliniyordu.

Pişkin, İstanbul Fatih'te bulunan iş yerinde, tartıştığı kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Kavga sırasında bıçaklanan Filozof Ramazan ağır yaralandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yaşanan bu cinayetin ardından cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı.

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