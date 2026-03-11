Ramazan Kaşlı neden MHP'den istifa etti? Ramazan Kaşlı kaç yaşında, nereli, evli mi, kimdir?

MHP tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti.

RAMAZAN KAŞLI NEDEN MHP'DEN İSTİFA ETTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamasına göre Ramazan Kaşlı, "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" nedeniyle Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kaşlı, Genel Merkez'in talebi doğrultusunda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

RAMAZAN KAŞLI KAÇ YAŞINDA?

1969 doğumlu olan Ramazan Kaşlı, 56 yaşındadır.

RAMAZAN KAŞLI NERELİ?

Ramazan Kaşlı, aslen Aksaraylıdır.

RAMAZAN KAŞLI EVLİ Mİ?

Evli olan Ramazan Kaşlı iki çocuk babasıdır.

RAMAZANA KAŞLI KİMDİR?

1 Ekim 1969 tarihinde Aksaray’da dünyaya gelen Ramazan Kaşlı, eğitim hayatını Aksaray Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamladıktan sonra ticaret dünyasına adım attı.

1978 yılından bu yana ayakkabı ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren Kaşlı, iş dünyasındaki tecrübesini siyasetle birleştirerek 1999 yerel seçimlerinde MHP’den Belediye Meclis üyesi seçildi.

Uzun yıllar Aksaray’da siyasi çalışmalarını sürdüren Kaşlı, partisinde Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu.

2018 ve 2023 genel seçimlerinde ise üst üste iki dönem MHP Aksaray Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.