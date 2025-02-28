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Ramazanın ilk orucu için sahura kalkılacak! İlk iftar yarın yapılacak

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak, yarın ilk iftar yapılacak. İlk teravih namazı da bugün ülke genelindeki camilerde kılınacak

Haber Merkezi
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Ramazanın ilk orucu için sahura kalkılacak! İlk iftar yarın yapılacak
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"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İlk teravih namazı bugün kılınacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak.

İlk oruç için sahura kalkılacak

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk imsak yarın Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar yine Iğdır'da 18.02'de gerçekleştirilecek. Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de 19.12'de yapılacak.

En uzun ve en kısa oruç nerede tutulacak?

Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 il de 12 saat 55 dakika oruçlu kalacak.

Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi

Bu yılın ramazan temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 180 lira olarak kararlaştırdı.

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