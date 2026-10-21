RAMS Türkiye'den Ayazağa'daki sel sonrası şantiye durumuna ilişkin açıklama

Sarıyer Ayazağa'da bulunan RAMS Park House Maslak kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor. Bölgede etkili olan selin ardından şantiyede incelemeler yapıldığını belirten RAMS Türkiye İnşaatlar Koordinatörü Tolga Metin Asutay, "Düzenli olarak istinat duvarlarımızın ölçümlerini yapıyorduk. Sel sonrasında da bu ölçümleri gerçekleştirdik. Bir santim bile oynama olmadığını gördük dedi. Aynı zamanda projede 3 bin konutun yer alacağını belirtti. Projede hak sahibi olan Mehmet Kazdal ve Mustafa Kaygın ise bölgede geçmiş yıllarda da sel felaketleri yaşandığını belirterek kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

"Herhangi bir sıkıntıya rastlamadık"

RAMS Türkiye İnşaatlar Koordinatörü Tolga Metin Asutay, selin ardından şantiyede incelemeler yapıldığını belirterek, "Son durumda inşaatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İSKİ yetkililerini şantiyemizde ağırladık, incelemelerini yaptılar. Herhangi bir sıkıntıya rastlamadık. Düzenli olarak istinat duvarlarımızın ölçümlerini yapıyorduk. Sel sonrasında da bu ölçümleri gerçekleştirdik. Bir santim bile oynama olmadığını gördük. Bu da bizim için büyük bir avantaj sağladı" dedi.

"Hiçbir noktada bir santimlik hareket dahi tespit etmedik"

Şantiyeye ulaşan suyun büyük bölümünün yamaçtan geldiğini belirten Asutay, "Dere taşkını yaşandı ancak şantiyemize ulaşan suyun çoğu yamaçtan geldi. Bu suyun tahliyesini sağladık. Bizim için en önemli konu istinat duvarının sağlamlığıydı. Bu duvar, Ayazağa bölgesindeki zeminin kaymasını da engelledi. Şu anda duvarda yaklaşık 540 fore kazık bulunuyor. Bölgeyi tutan bu sistemle ilgili düzenli ölçümler yapıyoruz. Sel öncesinde her gün sabah ve akşam ölçüm gerçekleştiriyorduk. Sel sonrasında yaptığımız ölçümleri önceki verilerle karşılaştırdığımızda hiçbir noktada bir santimlik hareket dahi tespit etmedik" diye konuştu.

Proje tasarımında 100 yıllık yağış verileri dikkate alındı

Projenin dere yatağında değil, yamaçta bulunduğunu söyleyen Asutay, yapıların tasarımında İSKİ'nin sağladığı son 100 yıllık yağış verilerinin dikkate alındığını belirtti. Asutay, "Projemiz tasarlanırken İSKİ'nin bize verdiği son 100 yıllık yağış verilerine göre taşkın kotlarını belirledik. Binaların giriş kotlarının tamamı mevcut su seviyesinin üzerinde. Bu da projelerimizin ne kadar sağlıklı ilerlediğini gösterdi. Gelecekte benzer bir taşkın yaşandığında binaların etkilenmemesi için tüm kotlarımızı bu verilere göre tasarladık" ifadelerini kullandı.

Kazı alanındaki su birikintileri tahliye edildi

Şantiyede kazı çalışmaları sırasında su birikintileri oluşmasına ilişkin de açıklama yapan Asutay, bunun çalışmaların devam ettiği alanlarda olağan bir durum olduğunu ifade etti. Asutay, "Zeminimizin yaklaşık yüzde 90'ı kayadan oluşuyor. Su her zeminden çıkabilir. Önemli olan, günümüz teknolojisiyle bu suyun nasıl tahliye edileceğinin ve deşarj edileceğinin belirlenmesi. Biz de bütün projelerimizi ve altyapımızı buna göre hazırlıyoruz. Şu anda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kazdığımız alanlarda su birikmesi normal. Bu suları tahliye ettik ve çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Proje 3 bin konuttan oluşacak"

Projenin 3 bin konuttan oluşacağını ve yaklaşık 12 bin kişilik bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Asutay, "Biz aslında bir konut değil, bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. Altyapısı, üstyapısı, sosyal donatı alanları ve insanların vakit geçirebileceği alanlarla birlikte bütüncül bir proje yürütüyoruz. Projemizi tamamladığımızda müşterilerimize gelecekte güzel bir yaşam sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Projede hak sahibi olan ve yaklaşık 40 yıldır bölgede yaşadığını belirten Mehmet Kazdal ise geçmiş yıllarda yaşanan sel olaylarının bölge sakinlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Kazdal, "Bu mahallede, 24-25. sokak olarak adlandırılan kentsel dönüşüm alanında yaklaşık 40 yıldır ikamet ediyorum. Kentsel dönüşüm öncesinde burada defalarca sıkıntı yaşadık. En yakın örneklerden biri 2023 yılında yaşadığımız yağıştı. O dönemde bu alanda yaklaşık 35 gecekondu vardı. İş makineleriyle insanları oradan kurtardık. Bölgede yaşayan insanların bu sorunlardan kurtulması için halk olarak çaba gösterdik. Günün sonunda kentsel dönüşüm sürecine geldik. RAMS da bu konuda bize yardımcı oldu" dedi.