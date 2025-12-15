MARUF BUZCUGİL/ANKARA

Yılsonu değerlendirme toplantısında gazetecilerle buluşan Maslahatgüzar Vilcinkis, 2025’de pozitif gündemin karşılıklı üst düzey temaslar ve 6 yıl aradan sonra yapılan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog ve dört yıl aradan sonra yapılan terör diyaloğu toplantılarıyla canlı tutulduğunu vurguladı.

Hukuk ve temel haklar alanında gerileme var

AB Komisyon’un Kasım ayında yayımladığı Türkiye ülke raporunda, yargı ve temel haklar alanında gerileme olduğu tespit edildiğini vurgulayan Vilcinkis, bu konuda şunları söyledi: “Hukuki ve idari işlemlerin muhalif sesleri korkutmak veya muhalefetin sesini baskılamak için kullanılmaması gerektiğine kuvvetle inanıyoruz. Bu tür eylemler, halkın yargının bağımsızlığına ve nihayetinde Türkiye’nin demokrasisine olan güvenini zedelemektedir. AB’ye aday bir ülke ve Avrupa Konseyi’nin uzun süredir üyesi olan Türkiye, en yüksek demokratik standart ve uygulamaları hayata geçirmelidir.”

Vilcinkis, AB’nin geçen yıl Türkiye’den 1 milyonun üzerinde Schengen vize başvurusu aldığını belirterek bunun Çin’den sonra ikinci büyük başvuru sayısı olduğunu vurguladı. AB Maslahatgüzarı düzgün giriş çıkışı olanlara uzun süreli vize uygulamasıyla ilgili şunları söyledi: “Yaz aylarında AB, güçlü ve iyi niyetli seyahat geçmişine sahip Türk vatandaşlarının çok girişli ve çok yıllı Schengen vizesi almasına yardımcı olan yeni kademeli vize düzenlemesini uygulamaya koydu. Bu kademeli düzenleme tır şoförleri için geçerli olmayacak. Bu uygulamanın zaman içinde olumlu etkisi olacak, randevu bekleme ve vize alma süreçleri kısalacak.”

■ Yeni Büyükelçiler Mart ayında göreve başlayacak

AB ve Türkiye’nin karşılıklı olarak atayacakları yeni büyükelçiler Ankara ve Brüksel’de Mart ayında göreve başlayacaklar. Almanya’nın AB nezdindeki Daimi Temsilciliği’ne atanan Büyükelçi Thomas Ossowski’den boşalan AB’nin Ankara Büyükelçiliğine halen AB’nin Kosova Temsilciliğini yürüten Aivo Orav’ın atanması süreci başlatılmış bulunuyor. Görev süresi dolacak Türkiye’nin AB Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı’nın yerine de Büyükelçi Yaprak Balkan’ın atanması bekleniyor. Balkan, atanması halinde Türkiye’nin AB nezdindeki ilk kadın büyükelçisi olacak.