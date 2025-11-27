Randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 90 azaltıldı

  1. Ekonomim
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yaptığımız düzenleme ve aldığımız tedbirlerle, randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına düşürerek, bekleyen oranını yüzde 90 azalttık. MHRS üzerinden 79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, sağlık sistemindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Son bir buçuk yılda birinci basamaktaki yatırımları hızlandırdıklarını ve dijital dönüşümü ileri bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Memişoğlu, bu sayede vatandaşların daha hızlı, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilir duruma getirildiğini ifade etti.

"79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz"

MHRS'de sağlanan iyileşmeye dikkati çeken Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız düzenleme ve aldığımız tedbirlerle, randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına düşürerek, bekleyen oranını yüzde 90 azalttık. MHRS üzerinden 79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz."

