Rapçi Aishe olarak tanınan Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti: Kardeşinden ihmal iddiası

Dijital platformlarda yayımladığı şarkılarla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

“Aishe” sahne adıyla bilinen genç sanatçının vefat haberi, sosyal medya hesabından kardeşi tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Aishe’nin kardeşi paylaşımında, “Ben kardeşiyim. Ablam vefat etti. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Kardeşinden tedavi sürecine ilişkin iddialar

Sanatçının kardeşi, paylaşımında Aishe’nin tedavi sürecine ilişkin iddialarda da bulundu. Aishe’nin önce kulak enfeksiyonu geçirdiğini, ardından yüz felci yaşadığını belirten kardeşi, sanatçının ameliyat edilmesinin ardından taburcu edildiğini aktardı.

Kardeşi, bu süreçte uygulanan kortizon tedavisinin vasküliti tetiklediğini söyledi. Aishe’nin yeniden fenalaşması üzerine acil servise başvurduğunu ancak ilk aşamada evine gönderildiğini anlattı.

'Günlerce teşhis konulamadı' iddiası

Aishe’nin kardeşi, sanatçının durumunun ağırlaşmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığını, ancak günlerce teşhis konulamadığını söyledi.

Paylaşımda, “Dört gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavi de görmedi. Daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı” ifadeleri yer aldı.

Kardeşi ayrıca, Aishe’de Behçet hastalığı olabileceğini tedavi sürecinin başından itibaren dile getirdiğini ancak bu ihtimalin dikkate alınmadığını savundu. Romatoloji bölümünün tanıyı sanatçının ölümünden bir gün önce koyduğunu söyledi.

Tedavi sürecine ilişkin iddialar hakkında sağlık kuruluşundan henüz bir açıklama yapılmadı.