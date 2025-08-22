Rapçi Çakal'a silahlı saldırı: Saldırgan tutuklandı

  1. Ekonomim
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'ndeki konserin ardından rap şarkıcısı Emirhan Çakal'ın havalı tüfekle yaralanmasına yol açan zanlı tutuklandı.

Çakal, 33. Ayçiçeği Festivali'nin ilk gününde sahne aldı.

Şarkıcı, vinç vasıtasıyla platformdan ineceği sırada havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağına isabet eden saçma ile yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Çakal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şarkıcının yaralandığı olayın faili F.D., Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

F.D.'nin ifadesinde kasıt olmadan ikametinin bahçesinden rastgele havalı tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının evinde bir havalı tüfek ile 67 saçma ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

