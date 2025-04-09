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Rapçi ‘Massaka’ tutuklandı

Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütünü övücü klip yayımladığı iddiasıyla gözaltına alınan rapçi Massaka tutuklandı.

Haber Merkezi
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Rapçi ‘Massaka’ tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirmiş, "Massaka" lakaplı rapçi M.İ.'nin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenmişti. Rapçi Murat İ. Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmış ve emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli M.İ, kliplerinde ‘yasadışı bahis reklamı’ yaptığı iddiasıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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