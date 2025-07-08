Rapor tamamlandı! Murat Çalık’ın infaz kararı Adli Tıp’a bırakıldı.

23 Mart günü tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Silivri Cezaevi'nden Buca Cezaevi'ne sevk edilmişti. Çalık, 23 Haziran Pazartesi günü kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerinde lenfoma şüphesi taşıyan bulgulara rastlanmış ve ameliyata alınmıştı. Çalık'ın tutukluluğu boyunca 18 kilo kaybettiği ifade edilmişti.

Çalık'ın durumuna ilişkin hazırlanan 7 Temmuz tarihli İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Raporunda, Çalık'ın ciddi kilo kaybı ve kemik iliği biyopsisinde blast oranının lösemi nüksü açısından sınırda olması nedeniyle cezaevi şartlarının lösemi nüksüne katkıda bulunabileceği belirtildi. Çalık'ın cezasının infazına ceza infaz kurumlarında devam edip etmemesi hakkındaki kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesinin uygun olduğu belirtildi. Raporda şunlar kaydedildi:

"Konutta infazına uygunluğu..."

"Hasta lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup; yakın hematolojik takibi uygun olacaktır. Bu bilgiler ışığında cezasının konutta infazına uygunluğu hakkındaki kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesi uygundur."