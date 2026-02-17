Raporun oylamaya sunulması bekleniyor: Meclis'teki süreç komisyonu yarın toplanacak
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır" ifadesine yer verildi.
Raporun oylanması bekleniyor
Süreç komisyonu, 24 Aralık 2025'te 20'inci toplantısının ardından rapor yazım aşamasına geçti.
Komisyonun ortak raporu için yazım ekibinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya bulunuyor.
Rapor yazım ekimi, ortak rapor taslağını tamamladı. Raporda, "Umut hakkı" ifadesi doğrudan yer almadı ancak dolaylı bir tarife yer verildi. Raporda, kayyum uygulamasına son verilmesi önerisi de yer aldı.
Taslak raporun yarın komisyon toplantısında oylanması bekleniyor.