Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı, avukatının itirazı ve dosyaya sunulan bilirkişi raporunun ardından tahliye edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Mayıs günü Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınmış, 18 Mayıs'ta tutuklanarak, İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
Avukat İsmail Mirşad Albayrak, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutukluluğuna itiraz etti. Dosyaya, Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturmadaki yerine ilişkin bilirkişi raporu sunulmasıyla Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.