'Rasim Ozan Kütahyalı telefon şifresini vermedi'

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen soruşturmada, ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edilmişti.





Araştırmaların ardından 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş 128 kişi gözaltına alınmıştı.



Operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da arasında olduğu 128 şüpheli yakalanmıştı. Kütahyalı, İstanbul'dan Adana'ya getirilmişti.

'Kütahyalı telefonunun şifresini vermedi'

Sözcü TV bültenine katılan gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki sorgusunda dijital inceleme yapmak isteyen siber suçlarla mücadele ekiplerine telefonunun şifresini vermedi.



Rasim Ozan Kütahyalı'nın telefonundaki veri, mesajlaşma ve arama kayıtlarının incelenmesini engellemek adına şifresini paylaşmayı reddettiği öğrenildi. Bunun üzerine emniyet görevlilerinin Rasim Ozan Kütahyalı'nın dijital materyallerini şifre kırıcı yazılımlarla açmak için harekete geçtiği belirtildi.