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Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı: 1.5 yıldır çocuklarım için bir lira nafaka alamıyorum

Gazeteci Nagehan Alçı, boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır hiç nafaka ödemediğini söyledi.

Haber Merkezi
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Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı: 1.5 yıldır çocuklarım için bir lira nafaka alamıyorum
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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği iki yıl önce sona erdi. Alçı, Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Gazeteci Alçı, katıldığı TV100'deki programda Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini belirterek hukuki sürecin işlemesini beklediğini söyledi.

Alçı, "Bir buçuk yıldır bir kadın olarak ben niye nafaka alamıyorum çocuklarıma, 1 lira alamıyorum çocuklarım için. Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" dedi.

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