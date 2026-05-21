Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanan TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi.

Kütahyalı, tutuklanmasının ardından Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi'ne nakledildi. Süperhaber'in aktardığına göre, Kütahyalı'nın cezaevi değişti ve İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'ne getirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında açıklama yapmış ve sürecin tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerlediğine dikkati çekmişti.

Kütahyalı'nın para hareketlerinin MASAK takibine takıldığını ifade eden Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" demişti.

MASAK raporundaki tespitler ise şöyle:

"Suç örgütünün kurduğu suç ofislerinde rol alan şahıslar ile örgütün yazılım işlerinden sorumlu şahısların olduğu, ayrıca örgütün işleyişini engel olmaya çalışan, örgütün şahısların silahlı eylemlerine de dahil olduğu (kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme vb.), Suç örgütünün kurduğu 'profesyonel aklama sisteminde' rol alan, yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında anlaşmalar yaparak haksız kazanç elde eden e-para/ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının olduğu bu kapsamında tespit edilen şahısların olduğu, Suç örgütünün kurduğu profesyonel aklama sisteminde' rol alan suçtan elde edilen paraların yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında kuyumcu ve döviz bürolarından nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS’lar ayarlayan şahısların olduğu' şeklinde analiz ve değerlendirmelerin bulunduğu anlaşılmıştır."