Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı süresi uzatıldı

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı ve aynı operasyonda gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelilerin pazar gününe kadar emniyette sorgulanacağını, işlemlerinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceklerini bildirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, dün yapılan operasyonda İstanbul'daki evinden gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya paylaşımı gündemde

Kütahyalı'nın gözaltına alınmadan bir gün önce sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yasa dışı bahis gönderisini alıntılayıp "Çetelerin tamamı bitecek" notunu paylaşmasının ardından bu suç gerekçesi ile gözaltına alınması dikkat çekti.