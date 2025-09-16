RedHack davasıyla tanınan Taylan Kulaçoğlu hayatını kaybetti

Kamuoyunda, 2013 yılında Türkiye’ye dönüşü sonrası RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla tanınan Taylan Kulaçoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukatı Tamer Doğan, Kulaçoğlu'nun ölümünü şöyle duyurdu:

"Ne çok istedim Taylan’ın iyileştiğini, aramıza döndüğünü müjdelemeyi ama kaybettik dostumuzu. Candan, paylaşımcı, direngen, yardımsever bir dostu kaybetmenin çok büyük acısı var. Ne çok güzel insanı kaybettik! Cenaze bilgileri ayrıca duyurulacak. Hepimizin başı sağ olsun."

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştal da "Ölümler hep erkendir, ama bu çok çok erken! Sistemin adeta ‘olağan şüpheli’ olarak gördüğü, yaşamı gözaltılarla, cezaevleriyle geçmiş olan Taylan Kulaçoğlu bizlere mücadele mirası bıraktı ve öylece gitti. Anısına saygı ile" mesajını paylaştı.